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Гамкрелидзе: 22 марта страна обязательно получит вакцины «Pfizer» и «Astrazeneca»
11.03.2021 11:43
Подтверждено, что на неделе 22 марта страна обязательно получит вакцины «Pfizer» и «Astrazeneca», — об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
По его словам, точная дата и рейс вакцины будут уточнены в ближайшее время.
«Мы почти ежедневно общаемся с индийским институтом, который производит вакцину Novavax. Нам обещают, что скоро мы получим от них контракт. Мы с ними и сегодня разговаривали. Что касается новостей о вакцине, то на основании письменных или дистанционных встреч было подтверждено, что на неделе 22 марта страна обязательно получит вакцины Pfizer и Astrazeneka. Обе должны быть доступны через платформу COVAX. День и рейс, которым будет отправлена вакцина, будут уточнены в ближайшее время. Именно по этому вопросу идет интенсивная коммуникация с ЮНИСЕФ, поскольку с помощью них предоставляют вакцины. С ними осуществились транзакции соответствующих средств на закупку этих двух вакцин», — заявил Гамкрелидзе.
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