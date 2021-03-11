

Педагог ТГУ выиграла джекпот национальной лотереи в размере более миллиона лари

11.03.2021 12:05





Педагог Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили Марине Кобахидзе выиграла джекпот национальной лотереи в размере 1 015 291 лари (305,8 тысячи долларов).



Розыгрыш «Лото 6/42» состоялся 9 марта. Счастливой оказалась комбинация: 2, 14, 17, 20, 34, 38. Победителя объявили в эфире телекомпании «Имеди».



55-летняя Марине Кобахидзе живет в Тбилиси. Билет, который оказался выигрышным, она купила на проспекте Казбеги за два лари.



В «Лото 6\42» разыгрывали джекпот уже в четвертый раз. Дважды сумма выигрыша превышала 1 миллион лари.



Самый крупный выигрыш в Грузии в лотерею был зафиксирован в 2010 году. 44-летняя вынужденная переселенка из Абхазии Заира Тординава выиграла джекпот размером 4,4 миллиона лари (2,5 миллиона долларов) в 58-м розыгрыше Лотерейной компании.



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