

ООН: В Грузии 2/3 женщин полностью ответственны за работу по дому

11.03.2021 14:06





В период пандемии коронавируса в Грузии увеличился уровень безработицы, сократились доходы, а большая часть населения оказалась под сильным психологическим стрессом. Однако, исследование ООН показывает, что бремя пандемии легло на плечи женщин и мужчин в неравной степени.



При этом неоплачиваемая работа по дому и уходу за близкими распределяется между мужчинами и женщинами неравномерно.



В исследовании под названием «Скорая гендерная оценка обстановки в Грузии, вызванной пандемией COVID-19» указано, что пандемия в очередной раз выявила огромное неравенство в неоплачиваемом труде женщин и мужчин.



Опрошенные, как мужчины, так и женщины, отметили, что уделяют больше времени работой по дому и уходу за ребенком, но гендерное неравенство проявлялось и тут.



В октябрьском опросе 47% мужчин заявили, что никогда не занимались уборкой дома (квартиры). 43% мужчин сказали, что никогда не готовили еду, а 33% отметили, что никогда не занимались уходом за ребенком.



Такое неравное распределение работы по дому вызвало критическое увеличение нагрузки на большинство женщин, особенно после того как дети перешли на онлайн-режим учебы.



Исследование показало, что женщины больше вовлечены в работу по дому, за исключением ухода за домашними животными. Лишь ничтожно малая доля женщин говорит, что не занимается бытовыми делами. 2% никогда не убирают, а 3% никогда не готовят.



Исследование также в очередной раз показало, что существует неравенство и в области трудоустройства.



Еще до начала пандемии половина женщин считалась экономически неактивным населением — не работала и не искала работу. В случае мужчин этот показатель составлял лишь 16 процентов.



«Одной из главных причин столь большой разницы является бремя неоплачиваемой работы по дому, которую на себе обычно несут женщины», — объясняют авторы исследования.



Пандемия ухудшила психологическое состояние и ментальное здоровье граждан. Почти половина опрошенных говорит, что испытывает психологический стресс, но и тут гендерный разрыв довольно большой — стресс испытывают 57% женщин и 40% мужчин.



Исследование также показывает, что забота за детьми является обязанностью женщин. В семьях с детьми лишь 6% женщин никогда не заботились о детях, среди мужчин таких 33%.



18% мужчин сказали, что никогда не помогали детям с домашним заданием. Среди женщин показатель составил 7%. Также, 12% мужчин и 7% женщин никогда не играли с детьми.



У респондентов спросили, кто уделяет больше времени бытовым делам. Женщины ответили, что лишь они ответственны за неоплачиваемую заботу по дому. 69% женщин говорят, что ответственны за уборку; 54% ответственны за игры с детьми, 46% за уход за детьми и 44% за домашнее хозяйство.



И здесь положение мужчин, отлично от положения женщин. Так, только 12% мужчин несут ответственность за уборку, за игры с детьми (4%), за уход за детьми (5%) и домашнее хозяйство (35%).



Исследование также показывает, что у мужчин чуть больше свободного времени (19%), чем у женщин (13%). Также, больше женщин (23%) считают, что тратят в разы больше времени на учебу (14%).



Различие по гендерному признаку также проявилось в социализации. В частности, в условиях пандемии мужчины выходили из дома чаще, чем женщины.



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