

TV Pirveli обжалует решение суда об изъятии материалов

11.03.2021 18:48





Телекомпания TV Pirveli обжалует решение Тбилисского городского суда о выдаче прокуратуре разрешения на изъятие материалов у телеканала в Следственной коллегии апелляционного суда. Об этом 11 марта заявил адвокат Гиорги Мшвениерадзе.



«Мы начали активную работу по обжалованию незаконного и неконституционного решения суда, в первую очередь внутри страны. Решение хорошо отражает, что [прокуратуре] неинтересно содержание беседы. В решении не затребован аудиофайл. Они целенаправленно требуют устройство, на котором мог быть [записан] файл. То есть, им интересно происхождение файла — источник, защищенный абсолютной привилегией», — заявил Мшвениерадзе.



Он отметил, что телекомпания готова передать следствию файл с записями, но подчеркнул, что у TV Pirveli нет тех доказательств, которые желает получить прокуратура, и даже если бы они были, то канал бы их не передал.



По словам Мшвениерадзе, несмотря некоторые пробелы в законодательстве, на первом этапе TV Pirveli обжалует решение суда внутри страны, если этого будет недостаточно, то телекомпания рассмотрит возможность обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой о применении временной меры.



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