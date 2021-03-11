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На акции протеста у офиса «Грузинской мечты» задержаны четыре человека


11.03.2021   19:36


В ходе акции протеста перед офисом «Грузинской мечты» в Тбилиси задержаны четыре человека.

Активисты пришли к офису партии после того, как суд выдал разрешение прокуратуре изъять материалы у телеканала TV Pirveli. Активисты пришли к зданию с игрушечным пуделем и транспарантами с надписью: «Премьер-министр пудель Беры».

Во время митинга произошло столкновение с полицией. На кадрах, опубликованных TV Formula, замечен активист Звиад Куправа.

В МВД сообщили, что все четверо задержаны по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает неповиновение полиции.

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