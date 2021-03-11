

В Бакуриани завершились этапы Кубка мира по ски-кроссу и сноуборд-кроссу

11.03.2021 20:37





В Бакуриани прошли этапы Кубка мира по ски-кроссу и сноуборд-кроссу. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из более чем 20 стран мира. Спортивные соревнования подобного высокого ранга проводились на горном курорте Грузии впервые, соответственно, это имеет историческое значение для страны.



«Произошло позиционирование страны, Грузия заняла достойное место на карте мира в сфере зимнего туризма. Успешное проведение этапов Кубка мира было важным и ответственным, в 2023 году в Грузии пройдет Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду. Мы готовы, как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения организации. В рекордно короткие сроки построили три новые канатные дороги, закупили спецтехнику и инвентарь безопасности. Построенная инфраструктура останется в распоряжении курорта, поэтому Бакуриани станет одним из лучших курортов Восточной Европы. В результате круглосуточной работы мы хорошо подготовились к проведению этапов Кубка мира и получили высокие оценки от представителей Международной федерации лыжного спорта. Мы смело можем сказать, что достойно сдали экзамен", - заявил директор "Компании развития горных курортов" Ираклий Чикарадзе.



Примечательно, что соревнования, прошедшие под эгидой Международной федерации лыжного спорта, прошли в строгом соответствии с протоколом COVID, правилами и регуляциями.



Вместе с тем, соревнования прошли при поддержке правительства Грузии и организации Министерства экономики и устойчивого развития, "Компанией по развитию горных курортов" и Федерацией лыжного спорта Грузии. Партнером мероприятия выступила компания «Силкнет».



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