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Николоз Басилашвили победил Роджера Федерера на турнире в Дохе
11.03.2021 21:44
Первая ракетка Грузии Николоз Басилашвили обыграл легенду мирового тенниса, 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.
Четвертьфинальный матч турнира ATP состоялся в Дохе (Катар). Встреча продолжалась 1 час 52 минуты и завершилась победой грузинского спортсмена со счетом 3:6, 6:1, 7:5. Соперником Басилашвили в полуфинале станет американский теннисист Тейлор Фриц.
Федерер на текущий момент является 6-й ракеткой мира, Басилашвили занимает 42-ю строчку в рейтинге ATP.
Достижения Николоза Басилашвили
Впервые на один из турниров Большого шлема – Открытый чемпионат Франции – Николоз Басилашвили квалифицировался в 2015 году. Тогда он проиграл в первом же круге. Спустя месяц грузинский спортсмен квалифицировался в основную сетку Уимблдона, где смог пройти в 3-й раунд. Таким образом вслед за Ираклием Лабадзе он стал вторым представителем Грузии, кто смог дойти до 3-го раунда Уимблдонского турнира.
В 2015 году Басилашвили также дебютировал в составе сборной Грузии в Кубке Дэвиса. На Открытом чемпионате Австралии теннисист, добравшись до третьего раунда, достиг наивысшего для себя результата на кортах Мельбурна. В 2018 году выиграл Открытый чемпионат Германии, став первым грузинским теннисистом, победившим турнир ATP.
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