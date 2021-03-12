

В Грузии выявлено 332 новых случая коронавируса

12.03.2021 11:09





В Грузии выявлено 332 новых случая коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 343 человека. Двенадцать пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 26 700 тестов, в том числе 17 307 — с экспресс-тестом на антигены и 9 393 — с ПЦР-тестом.



Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 1,24 процента, за последние 14 дней — 1,49 процента, за последние семь дней — 1,72 процента.



Всего в Грузии выявлено 274 377 случаев заражения коронавирусом, из которых 267 764 человека выздоровели и 3634 скончались.



245 человек находятся в режиме карантина, 1310 — под наблюдением в стационаре, 130 в ковид-гостинице.



11 марта в Грузии было выявлено 395 новых случаев коронавируса, выздоровели 310 пациентов.





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