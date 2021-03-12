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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 12 пациентов
12.03.2021 11:11
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 12 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3634.
Сегодня коронавирус подтвердился у 332 человек, 343 пациента выздоровели.
Напомним, вчера, 11 марта, было выявлено 395 новых случаев заражения COVOD-19, 310 пациентов выздоровели, девять умерли.
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