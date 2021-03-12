

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 12 пациентов

12.03.2021 11:11





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 12 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3634.



Сегодня коронавирус подтвердился у 332 человек, 343 пациента выздоровели.



Напомним, вчера, 11 марта, было выявлено 395 новых случаев заражения COVOD-19, 310 пациентов выздоровели, девять умерли.





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