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«ТВ Пирвели» обжаловала решение суда


12.03.2021   16:53


Адвокат «ТВ Пирвели» Георгий Мшвениерадзе подал иск в апелляционный суд. Телекомпания обжалует то решение городского суда, которое было вынесено городским судом и тем самым дав прокуратуре проводить следственные действия.

Адвокат «ТВ Пирвели» Георгий Мшвениерадзе говорит, что, несмотря на заявления представителей власти о том, что никто не планирует врываться в телекомпанию, эта угроза существует до тех пор, пока имеется правовой документ.

Сам этот документ, по оценке адвоката, является незаконным и ограничивающим свободу слова.

Городской суд разрешил прокуратуре изъять у ТВ Пирвели содержащие запись электронные носители информации, а в случае сопротивления «применить пропорциональные меры».

Напомним, 6 марта ТВ Пирвели обнародовал скандальные аудиозаписи с возможным преступлением, в которых предположительно, фигурируют нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили, руководитель спецслужбы госбезопасности Анзор Чубинидзе и сын олигарха Бидзины Иванишвили - Бера.

Прокуратура в связи с этим начала расследование по факту незаконного подслушивания и незаконного получения записей.

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