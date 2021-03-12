

«ТВ Пирвели» обжаловала решение суда

12.03.2021 16:53





Адвокат «ТВ Пирвели» Георгий Мшвениерадзе подал иск в апелляционный суд. Телекомпания обжалует то решение городского суда, которое было вынесено городским судом и тем самым дав прокуратуре проводить следственные действия.



Адвокат «ТВ Пирвели» Георгий Мшвениерадзе говорит, что, несмотря на заявления представителей власти о том, что никто не планирует врываться в телекомпанию, эта угроза существует до тех пор, пока имеется правовой документ.



Сам этот документ, по оценке адвоката, является незаконным и ограничивающим свободу слова.



Городской суд разрешил прокуратуре изъять у ТВ Пирвели содержащие запись электронные носители информации, а в случае сопротивления «применить пропорциональные меры».



Напомним, 6 марта ТВ Пирвели обнародовал скандальные аудиозаписи с возможным преступлением, в которых предположительно, фигурируют нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили, руководитель спецслужбы госбезопасности Анзор Чубинидзе и сын олигарха Бидзины Иванишвили - Бера.



Прокуратура в связи с этим начала расследование по факту незаконного подслушивания и незаконного получения записей.





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