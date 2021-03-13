

Протестующие против строительства Намахвани ГЭС не намерены отменять масштабный митинг в Кутаиси

13.03.2021 00:44





Протестующие против строительства Намахвани ГЭС не отменят митинг, запланированный в Кутаиси 14 марта, несмотря на готовность властей временно приостановить проект и провести дополнительные исследования. Об этом журналистам сегодня заявил один из лидеров протестного движения Варлам Голетиани.



«В мирной форме все вместе мы скажем там свое слово: грузинская земля не продается», — сказал Голетиани.



Ранее сегодня глава Минэкономики Натия Турнава и министр сельского хозяйства Леван Давиташвили анонсировали ряд важных инициатив и компромиссных предложений.



В частности, была высказана готовность приостановить строительство основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища – до окончания повторных исследований с участием независимых экспертов. При этом строительство всей остальной инфраструктуры и дорожные работы будут продолжены.





Ожидалось, что сегодня в мэрии муниципалитета Кутаиси министры обсудят свои предложения с «Защитниками ущелья Риони» — инициативной группой, состоящей из жителей Цхалтубского муниципалитета, священнослужителей и гражданских активистов.



В Минэкономики заявляют, что в последний момент рабочая встреча была отменена «по решению оппонентов».



«Несмотря на озвученные инициативы и готовность обсудить соглашение по ГЭС со специалистами, энергетиками и экологами, (…) запланированная в рабочем формате встреча была отменена по решению оппонентов», — говорится в заявлении.



В ведомстве подтвердили готовность продолжать диалог и детально обсудить все вопросы на уровне специалистов и экспертов, несмотря на сегодняшний «досадный факт».



28 февраля в Кутаиси прошла многотысячная протестная акция «Защитников ущелья Риони». Демонстранты призвали правительство отказаться от строительства Намахвани ГЭС. На выполнение этого требования демонстранты отвели 14 дней. В противном случае они обещали блокировать второй по величине город Грузии. После митинга турецкая компания «ЭНКА» свернула практически все работы в зоне строительства.



4 марта премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поручил Турнава и Давиташвили провести встречу с местными жителями и гражданами, которые выступают против строительства каскада на реке Риони. Первая встреча состоялась в районном центре Цагери 12 марта.



Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС (регион Имерети) турецкой компании «ЭНКА» и норвежской компании Clean Energy Group.



Каскад соединяет две гидроэлектростанции на реке Риони: Квемо Намахвани мощностью 333 МВт и Земо Намахвани мощностью 100 МВт. После завершения проекта производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 750 миллионов долларов.



Противники строительства ГЭС утверждают, что это сейсмически активная зона и вести здесь строительные работы нельзя. Они также заявляют, что при разработке проекта были допущены ошибки.



Почти пять месяцев протестующие остаются в палатках в зоне строительства, требуя, чтобы турецкая компания покинула ущелье Риони, а правительственные распоряжения о выдаче прав на собственность и на строительство были отменены.



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