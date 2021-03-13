

В Грузии выявлено 344 новых случая инфицирования коронавирусом

13.03.2021 11:22





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 32 090 тестов, отсюда 21 945 на антигены и 10 145 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 344 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 274 721.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 12 марта, дневной показатель положительности составляет 1.07%, за последние 14 дней - 1.49%, а за 7 дней - 1.55%.



За последние сутки выздоровели 240 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 268 004.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 643 человека.



Из выявленных за сутки 344 новых случаев коронавируса 188 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 8, в Имеретии – 58, в Квемо Картли – 16, в Шида Картли – 16, в Гурии – 22, в Самегрело и Земо Сванетии – 18, в Кахетии – 8, в Мцхета-Мтианети – 4, в Самцхе-Джавахети – 2, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 4.



На данном этапе в Грузии 3 048 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 1 316 человек, в том числе в Тбилиси - 670, в Аджарии - 135, в Имерети – 254. Тяжелых пациентов – 262, в том числе в Тбилиси – 113, в Аджарии – 19, в Имеретии – 77. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 74 лица, в том числе в Тбилиси – 52, в Аджарии – 4, в Имеретии – 6.



В клинических гостиницах находится 131 человек, в том числе в Тбилиси – 100, в Аджарии – 29. На дому лечатся 1 601 человек.



В карантинном пространстве 247 человек, в том числе в Тбилиси – 136, в Аджарии – 14.



На данном этапе на самоизоляции находятся 5 518 человек, из них в Тбилиси – 2 613, в Аджарии – 499, в Имеретии – 702.



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