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В Грузию поступила первая партия вакцины от коронавируса
13.03.2021 11:23
Грузию поступила первая партия вакцины от коронавируса в объеме 43 200 доз. Пресс-конференция по поводу поставки в страну первой партии вакцины от COVID-19 пройдет в Национальном центре контроля заболеваний в 10:30, и откроет ее глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.
Как сообщила Екатерина Тикарадзе на проведенном несколько дней назад брифинге, вакцины будут поступать в страну поэтапно.
«Вакцина поступит в ускоренном темпе. Еще раз хочу подтвердить большую благодарность в отношении компаний, а также всех тех сотрудников Минздрава, которые вовлечены в 24-часовой режим поставки вакцины и проделывают очень большую работу в этом направлении», - заявила Тикарадзе.
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