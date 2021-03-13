

В Грузию поступила первая партия вакцины от коронавируса

13.03.2021 11:23





Грузию поступила первая партия вакцины от коронавируса в объеме 43 200 доз. Пресс-конференция по поводу поставки в страну первой партии вакцины от COVID-19 пройдет в Национальном центре контроля заболеваний в 10:30, и откроет ее глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе.



Как сообщила Екатерина Тикарадзе на проведенном несколько дней назад брифинге, вакцины будут поступать в страну поэтапно.



«Вакцина поступит в ускоренном темпе. Еще раз хочу подтвердить большую благодарность в отношении компаний, а также всех тех сотрудников Минздрава, которые вовлечены в 24-часовой режим поставки вакцины и проделывают очень большую работу в этом направлении», - заявила Тикарадзе.



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