|
|
|
Гамкрелидзе: Летом начнется массовая иммунизация
13.03.2021 12:52
Убежден, у правительства есть много контрактов, согласно которым постепенно увеличится количество доз и летом у нас будет массовая иммунизация, - об этом заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге, на котором шла речь о прибытии в Грузию первой партии вакцины от коронавируса.
Как заявляет Амиран Гамкрелидзе, от платформы «Ковакс» гарантировано 1 млн 400 тысяч доз вакцины.
«Согласно нашему плану, в этом году в стране должны быть дважды привиты 700 тысяч человек. Т.е., это приблизительно 3 млн 400 тысяч доз. Со своими определенными потерями мы считаем 3 млн 900 тысяч доз, которые будут мобилизованы в стране в этом году.
От «Ковакс» гарантировано 1 млн 400 тысяч доз. Первая партия вакцины уже поступила, и я убежден, у правительства есть много контрактов, согласно которым постепенно увеличится количество доз и летом у нас будет массовая иммунизация. Еще раз призывают встать рядом с нами», - заявляет Гамкрелидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна