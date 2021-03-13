

Гамкрелидзе: Летом начнется массовая иммунизация

13.03.2021 12:52





Убежден, у правительства есть много контрактов, согласно которым постепенно увеличится количество доз и летом у нас будет массовая иммунизация, - об этом заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе на брифинге, на котором шла речь о прибытии в Грузию первой партии вакцины от коронавируса.



Как заявляет Амиран Гамкрелидзе, от платформы «Ковакс» гарантировано 1 млн 400 тысяч доз вакцины.



«Согласно нашему плану, в этом году в стране должны быть дважды привиты 700 тысяч человек. Т.е., это приблизительно 3 млн 400 тысяч доз. Со своими определенными потерями мы считаем 3 млн 900 тысяч доз, которые будут мобилизованы в стране в этом году.



От «Ковакс» гарантировано 1 млн 400 тысяч доз. Первая партия вакцины уже поступила, и я убежден, у правительства есть много контрактов, согласно которым постепенно увеличится количество доз и летом у нас будет массовая иммунизация. Еще раз призывают встать рядом с нами», - заявляет Гамкрелидзе.



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