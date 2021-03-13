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Николоз Басилашвили выиграл турнир в Дохе
13.03.2021 22:36
Грузинский теннисист Николоз Басилашвили стал триумфатором турнира категории ATP250 в Дохе. В финале он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута в двух сетах так, что не оставил сопернику шанса на брейк-поинт — 7: 6 (5), 6: 2. Матч продлился 1 час 30 минут.
Завоевав четвертый титул в своей карьере, Басилашвили поднимется на пять ступеней в классификации ATP и станет 37-ой ракеткой мира.
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