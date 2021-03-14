

В Грузии выявлено 268 новых случаев инфицирования коронавирусом

14.03.2021 11:16





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 26 399 тестов, отсюда 17 012 на антигены и 9 387 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 268 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет - 274 989.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 13 марта, дневной показатель положительности составляет 1.02%, за последние 14 дней - 1.51%, а за 7 дней - 1.46%.



За последние сутки выздоровели 233 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 268 237.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 5 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 648 человек.



Из выявленных за сутки 268 новых случаев коронавируса 141 зафиксирован в Тбилиси, в Аджарии – 12, в Имеретии – 46, в Квемо Картли – 13, в Шида Картли – 16, в Гурии – 11, в Самегрело и Земо Сванетии – 7, в Кахетии – 15, в Мцхета-Мтианети – 4, в Самцхе-Джавахети – 1, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 2.



На данном этапе в Грузии 3 078 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 1 338 человек, в том числе в Тбилиси - 682, в Аджарии - 140, в Имерети – 254. Тяжелых пациентов – 272, в том числе в Тбилиси – 119, в Аджарии – 23, в Имеретии – 77. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 75 лиц, в том числе в Тбилиси – 52, в Аджарии – 4, в Имеретии – 6.



В клинических гостиницах находятся 136 человек, в том числе в Тбилиси – 104, в Аджарии – 30. На дому лечатся 1 604 человека.



В карантинном пространстве 251 человек, в том числе в Тбилиси – 140, в Аджарии – 14.



На данном этапе на самоизоляции находятся 5 499 человек, из них в Тбилиси – 2 548, в Аджарии – 492, в Имеретии – 647.



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