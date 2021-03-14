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В Грузии от коронавируса умерли еще 5 человек


14.03.2021   11:36


За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 5 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 648 человек.

Согласно информации, размещенной на Stopcov.ge, в Грузии за последние 24 часа проведено 26 399 тестов, выявлено 268 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 233 человека, дневной показатель положительности составляет 1.02%.

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