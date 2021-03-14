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В Кутаиси проходит акция против «НамахванГЭС»
14.03.2021 13:36
На центральной площади Кутаиси проходит акция с требованием прекратить строительство каскада НамахванГЭС.
Наряду с населением к акции присоединяются защитники природы, гражданские активисты и политики.
Одно из их четырех основных требований - отставка министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава.
«Наше главное требование - отменить распоряжение правительства, которое предусматривает передачу ущелья Риони в руки иностранного инвестора. Второе требование - расторжение договора с компанией «Энка». Третье, все документы, выданные с 2015 года, должны быть аннулированы, и, наконец, министр экономики Натия Турнава должна уйти в отставку», - отметил житель ущелья Риони Варлам Голетиани.
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