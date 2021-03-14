

В Кутаиси проходит акция против «НамахванГЭС»

14.03.2021 13:36





На центральной площади Кутаиси проходит акция с требованием прекратить строительство каскада НамахванГЭС.



Наряду с населением к акции присоединяются защитники природы, гражданские активисты и политики.



Одно из их четырех основных требований - отставка министра экономики и устойчивого развития Натии Турнава.



«Наше главное требование - отменить распоряжение правительства, которое предусматривает передачу ущелья Риони в руки иностранного инвестора. Второе требование - расторжение договора с компанией «Энка». Третье, все документы, выданные с 2015 года, должны быть аннулированы, и, наконец, министр экономики Натия Турнава должна уйти в отставку», - отметил житель ущелья Риони Варлам Голетиани.



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