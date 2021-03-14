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Сборная Грузии по регби победила Испанию
14.03.2021 18:29
Сборная Грузии по регби со счетом 25:19 в Мадриде одержала победу над командой Испании.
С грузинской стороны занести попытку смогли Торнике Джалагония, Ака Табуцадзе и Джаба Брегвадзе. 10 очков добыл 10-й номер команды Тедо Абжандадзе.
Таким образом, на чемпионате Европы по регби сборная Грузии одержала в двух играх две победы. В предыдущем туре грузины обыграли португальцев с бонусным баллом 16-29 и возглавили турнирную таблицу с 9 очками. Следующий матч сборная Грузии проведет 20 марта против России.
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