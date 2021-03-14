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Паата Имнадзе первым в Грузии сделает прививку от коронавируса в прямом эфире


14.03.2021   19:16


Завтра, в 09:00 Паата Имнадзе первым сделает прививку от коронавируса в прямом эфире, — сообщил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что 43 тысячи доз вакцины «Астразенека» будут использованы по назначению в течение двух недель.

«Все ждут первого дня, и когда увидят, что все прошло очень успешно, тогда все станут смелее и количество воздерживающихся от вакцинации автоматически уменьшится», — сказал Тенгиз Церцвадзе.

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