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Паата Имнадзе первым в Грузии сделает прививку от коронавируса в прямом эфире
14.03.2021 19:16
Завтра, в 09:00 Паата Имнадзе первым сделает прививку от коронавируса в прямом эфире, — сообщил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
По его словам, нет никаких сомнений в том, что 43 тысячи доз вакцины «Астразенека» будут использованы по назначению в течение двух недель.
«Все ждут первого дня, и когда увидят, что все прошло очень успешно, тогда все станут смелее и количество воздерживающихся от вакцинации автоматически уменьшится», — сказал Тенгиз Церцвадзе.
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