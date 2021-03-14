

В Грузии показатель ношения масок снижается, специалисты оценивают риски третьей волны COVID-19

14.03.2021 20:19





Показатель ношения масок в Грузии снизился с 70% до 43%, что увеличивает вероятность начала третьей волны COVID-19. Об этом заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



«Мы совершаем очень большую ошибку. С 70% до 43% уменьшилось ношение масок. Не делайте этого, не губите себя! Велика вероятность третьей волны. Европа, разные страны продлили локдаун, так как ситуация может повториться», — сказал Церцвадзе.



Он указал, что результаты иммунизации во всех странах проявятся только через два-три месяца, поэтому населению Грузии не стоит обнадеживать себя началом вакцинации.



«США, Великобритания, Германия и Израиль начали вакцинацию в декабре, и сегодня они находятся в гораздо худшем положении, чем Грузия, где вакцинация еще не началась. В Израиле вакцинировано 90% населения и пока нет ощутимых результатов. Поэтому и нам не стоит сразу ожидать многого», — добавил он.



Церцвадзе призвал использовать маски, соблюдать социальную дистанцию и избегать многолюдных собраний до тех пор, пока не выработается популяционный иммунитет.



Первый случай COVID-19 в Грузии был выявлен 26 февраля 2020 года. За время пандемии в стране было зарегистрировано 274 989 фактов заражения – это около 7,5% от всего населения страны.



К настоящему времени в Грузии отменено большинство карантинных ограничений – заработал общественный транспорт, рестораны и кафе, торговые центры, вещевые рынки. Поэтапно восстанавливается регулярное авиасообщение с другими странами. Обязанность носить маску как на улице, так и в помещениях – одна из немногих мер, которая продолжает действовать в стране, наряду с «комендантским часом» — ограничением на передвижение в ночные часы с 21:00 до 5:00.



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