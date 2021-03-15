

Спортзалы возобновили функционирование с сегодняшнего дня

15.03.2021 10:09





Спортзалы с сегодняшнего дня, 15 марта, возобновили функционирование при соблюдении определенных регуляций.



Также с сегодняшнего дня возобновился учебный процесс в аудиториях. Восстановлена работа и школьных кружков.



Кроме того, с 15 марта театры, профессиональные ансамбли и спортклубы смогут возобновить репетиции и тренировки. C 1 апреля возобновятся театральные представления и спортивные соревнования с участием зрителей.



Остается в силе ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.



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