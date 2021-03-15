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Высшие и профессиональные учебные заведения могут возобновить учебу в аудитории
15.03.2021 10:37
С сегодняшнего дня у вузов есть возможность полностью возобновить учебную деятельность и лекционный процесс в аудиториях. Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет в рамках смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.
Учреждения профессионального образования также смогут проводить недистанционное обучение.
По словам заместителя министра образования Нуну Мицкевич, учебные заведения обеспечиваются необходимыми ресурсами для превенции вируса и соблюдаются нормы безопасности.
Однако, как пояснили в министерстве образования, выбор остается добровольным, и учебные заведения после консультации с министерством индивидуально решают, какую модель обучения выбрать.
С 1 марта университеты и профессиональные училища проводят клинические, практические, лабораторные компоненты, а также внутренние экзамены во внеочередном формате в аудиториях, и с сегодняшнего дня у них появилась возможность проводить лекционный процесс в недистанционном режиме, в аудиториях.
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