

Театры, спортклубы и профессиональные ансамбли смогут возобновить репетиции и тренировки

15.03.2021 10:41





Театры, спортивные клубы и профессиональные ансамбли с сегодняшнего дня смогут возобновить репетиции и тренировки.



Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет в рамках смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.



Что касается полного восстановления деятельности, то с первого апреля при наличии зрителей можно будет проводить театральные представления и спортивные соревнования.



Кроме того, в рамках смягчения ограничений с сегодняшнего дня обновятся и школьные кружки.





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