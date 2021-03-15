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Театры, спортклубы и профессиональные ансамбли смогут возобновить репетиции и тренировки
15.03.2021 10:41
Театры, спортивные клубы и профессиональные ансамбли с сегодняшнего дня смогут возобновить репетиции и тренировки.
Соответствующее решение принял Межведомственный координационный совет в рамках смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.
Что касается полного восстановления деятельности, то с первого апреля при наличии зрителей можно будет проводить театральные представления и спортивные соревнования.
Кроме того, в рамках смягчения ограничений с сегодняшнего дня обновятся и школьные кружки.
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