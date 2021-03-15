

В Грузии открыта горячая линия по вопросам вакцинации

15.03.2021 13:21





В Грузии открыта горячая линия по вопросам вакцинации — 15 22.



По данным Минздрава, горячая линия будет работать круглосуточно, все входящие звонки из Грузии бесплатны.



Сегодня в Грузии началась вакцинация от коронавируса. Одними из первых были вакцинированы замглавы Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Грузии Паата Имнадзе и представительницы Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии Марина Эзугбая и Марина Энделадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





