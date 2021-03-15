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В Грузии открыта горячая линия по вопросам вакцинации


15.03.2021   13:21


В Грузии открыта горячая линия по вопросам вакцинации — 15 22.

По данным Минздрава, горячая линия будет работать круглосуточно, все входящие звонки из Грузии бесплатны.

Сегодня в Грузии началась вакцинация от коронавируса. Одними из первых были вакцинированы замглавы Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Грузии Паата Имнадзе и представительницы Центра инфекционных заболеваний, СПИДа и клинической иммунологии Марина Эзугбая и Марина Энделадзе.

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