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Паата Имнадзе вакцинировался от ковида в прямом эфире
15.03.2021 13:24
Замглавы Национального центра по контролю заболеваний Паата Имнадзе привился от коронавируса препаратом Оксфордского университета Astrazeneca, прибывшим в Грузию в субботу, 13 марта.
Имнадзе стал первым в стране человеком, вакцинированным от COVID-19 и заявил журналистам, что чувствует после введения антидота себя прекрасно.
«Я хочу призвать всех своих коллег, любого нашего гражданина. Для того, чтобы мы вернулись к нормальному ритму жизни важно, чтобы привилось как можно больше людей. В первую очередь это касается, разумеется, моих коллег», — сказал Имнадзе.
Напомним, первый этап вакцинации в Грузии предусматривает лиц, находящихся на передовой борьбы с пандемией — медработников. Согласно официальным данным, в списки на вакцинацию уже записались порядка 2 тысяч человек. 13 марта в Грузию прибыло 43 200 доз Astrazeneca.
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