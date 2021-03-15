

В Грузии более 10 тысяч детей от 6 до 16 лет не посещают школу

15.03.2021 16:52





В Грузии 10 404 подростков в возрасте от 6 до 16 лет не имеют образовательной истории и не числятся в базе учеников информационной системы управления образованием.



Такие данные были установлены благодаря впервые созданной программе мониторинга идентифицирования подростков, оставшихся вне школы, сообщает пресс-служба министерства образования, науки, культуры и спорта.



Из этого следует, что в Грузии 1,7% детей не посещают школу.



«Нужно отметить, что в нашей стране до этого не было полных данных о детях, оставшихся вне образования. Также не существовало какого-либо плана или механизма для их возвращения в образовательную среду», — сказано заявлении министерства.



Цель министерства с одной стороны, защитить право детей на образование, гарантированное конституцией, с другой — обеспечить их успешное интегрирование в систему образования, а подростков обучить навыкам и знаниями, которые отвечают требованиям трудового рынка.



Минобразования Грузии при поддержке Детского фонда ООН ЮНИСЕФ и правительства Болгарии разработало специальный учебный план, который предложит соответствующую учебную среду ученикам, оставшимся вне образования.



На данный момент осуществляется пилотный проект плана в специально отобранных школах.



Для подростков готовятся учебные ресурсы, а для учителей специальные тренинговые модули. Запланирована коммуникация и рассмотрение индивидуальных случаев с родителями, опекунами или законными представителями идентифицированных подростков, оставшихся вне системы образования. В результате подростки должны либо начать посещать обычную школу, либо им предложат специальный сервис.



В этот процесс будут активно включены соцработники службы приставов, которые будут работать с подростками индивидуально.



Госпрограмма была утверждена в сентябре 2020 года. Для осуществления программы Минобразования работало с несколькими ведомствами. В рабочий процесс были включены министерство юстиции Грузии и агентство развития государственных сервисов, МВД, Минздрав, аппарат государственного инспектора. Именно на основе данных этих ведомств стало возможно выявить подростков, оставшихся вне школы.



По данным UNESCO, в мире 61 миллион детей школьного возраста не посещают образовательные учреждения.



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