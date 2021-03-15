

Восемь грузин поборются в Будапеште за олимпийскую лицензию

15.03.2021 18:57





18-21 марта в Будапеште (Венгрия) пройдет европейский лицензионный турнир. От Грузии выступят восемь спортсменов. В Венгрии 280 спортсменов из 35 стран попытаются завоевать медали. Сборная борцов Грузии уже вылетела в Будапешт.



Вольная борьба



Бека Буджиашвили (57 кг), Владимир Хинчегашвили (65 кг), Автандил Кенчадзе (74 кг), Сандро Аминашвили (86 кг);



Греко-римская борьба



Ираклий Дзимистаришвили (60 кг), Рамаз Зоидзе (67 кг), Гела Болквадзе (77 кг), Лаша Гобадзе (87 кг).



XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа этого года.



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