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Детские развлекательные центры могут открыться через 2 недели
15.03.2021 19:03
Детские развлекательные центры, возможно, откроются через 2 недели – заявил глава Ассоциации детских развлекательных центров Георгий Мтиулишвили.
По его словам, эта тема обсуждалась в ходе встречи представителей Ассоциации с главой службы инспектирования при министерстве здравоохранения.
В частности, была создана рабочая группа, которая разработает конкретный план снятия запретов на работу такого рода объектов.
«Мы приняли совместное решение о формировании специальной группы, которая изучит вопрос о том, как и с соблюдением каких регуляций будет возможно открытие детских центров. Ориентировочно работа будет возобновлено примерно через 2 недели. Точную дату пока назвать сложно, но 1-2 дня в данном случае ничего не решают. Главное, чтоб в ближайшее время мы смогли начать работать» - заявил Георий Мтиулишвили.
Представители этого сектора бизнеса возле здания минздрава акцию с требованием дать им возможность работать.
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