

В Грузии создали «горячую линию» для записи на вакцинацию от коронавируса

15.03.2021 21:06





В Грузии заработала горячая линия – 15 22, для распространения информации о вакцинации против коронавируса, сообщает Минздрав страны.



Все заинтересованные в вакцинации граждане могут выбрать время и медучреждение, где им сделают прививку от коронавируса. Горячая линия работает круглосуточно, все звонки бесплатные.



В Грузии 15 марта начался процесс вакцинации от коронавируса. Процесс вакцинации является добровольным.



Первая партия вакцины от коронавируса производства шведско-британской компании AstraZeneca поступила в Грузию 13 марта.



43,2 тысячи доз препарата в первую очередь предусмотрены для медицинского персонала. Несколько тысяч медиков уже выразили желание привиться.



Вакцину от коронавируса в прямом эфире уже сделали заместитель главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе, меддиректор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, руководительница боксированного отделения тбилисской инфекционной больницы Марина Эндзеладзе, министр здравоохранения Аджарии Нино Нижарадзе и другие известные врачи.



Эпидемиологи поясняют, что если в этом году Грузия сможет вакцинировать до 1,6-1,7 миллионов человек, то страна сможет вернуться к обычному ритму жизни.



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