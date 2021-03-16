

В Ниноцминда детей учат пользоваться компьютером без компьютеров

16.03.2021 11:51





В Ниноцминда детей учат пользоваться компьютером без компьютеров и готовить без кухонного оборудования, — сообщается в отчете Государственного аудита.



Как выяснилось во время проверки, во внешкольном учреждении Ниноцминда, отвечающем за развитие навыков детей в различных областях, кружки по обучению работе с компьютером и кулинарии функционируют без надлежащего оборудования.



Согласно отчету Аудиторской службы, учрежденное муниципалитетом внешкольное воспитательное учреждение получило из бюджета в 2018-2019 годах 112 тысяч лари (около 35 тысяч долларов) для организации работы 15 кружков по разным направлениям.



Аудиторская группа проинспектировала место фукционирования кружков и пришла к выводу, что необходимой материально-технической базы у внешкольного учреждения нет. При этом соответствующие должностные лица не смогли обосновать эффективность работы внешкольного учреждения в этом направлении по затраченным финансовым ресурсам, сказано в аудиторском заключении.



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