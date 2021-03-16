

За последние сутки в Грузии от коронавируса скончались восемь пациентов

16.03.2021 11:53





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли восемь пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 3658.



На сегодняшний день выявлено 537 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 128 пациентов.





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