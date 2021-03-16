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Чихладзе: Мир в ожидании третьей волны, мы тоже должны этого ожидать
16.03.2021 13:33
Может начаться третья волна коронавируса, Грузия не может быть оторванной от мира, - об этом заявил журналистам один из руководителей «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе.
По его словам, у коронавируса нет сезонности, поэтому в любое время и в любой сезон может быть очередная волна.
«Да, разумеется, Грузия не может быть оторванной от мира. Эта опасность, понятно, существует. Мы знаем, что коронавирус, к сожалению, не имеет сезонности. В любой момент, в любой сезон может быть очередная волна. Мир в ожидании этого, мы тоже должны этого ожидать. Ожидание и готовность же определяются тем, насколько хорошо у нас налажена система. К сожалению, план управления пандемией не прописан надлежаще. У нас единственная надежда, доведести вакцинацию до конца», - сказал Чихладзе.
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