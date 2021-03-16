

В Грузии более 4 тысяч медиков намерены привиться от коронавируса

16.03.2021 14:04

Новости-Грузия



Минздрав Грузии призывает врачей пройти вакцинацию от коронавируса и начинает информационную кампанию «Прививайся, вакцина защищает!».



Вакцина компании AstraZeneca авторизирована Всемирной организацией здравоохранения и удовлетворяет всем строгим стандартам безопасности, эффективности и качества. Вакцинация снижает риск инфицирования, заболеваемости и смертности от коронавируса. Вакцина – это завершение пандемии, сказано в заявлении Минздрава Грузии.



В ведомстве отмечают, что вакцину AstraZeneca уже более трех месяцев используют в Великобритании, странах ЕС, Канаде, Австралии и более 50 странах мира. В Великобритании этой вакциной привито уже более 11 миллионов человек, а в других странах Евросоюза – еще более 5 миллионов.



Как заявляют специалисты, после введения первой дозы вакцины, гражданин защищен от инфицирования. Обязательно вакцинироваться и во второй раз, чтобы добиться полного иммунитета от коронавируса.



В Минздраве предупреждают, что даже в том случае, если человек получит обе дозы вакцины, он обязан носить маску и соблюдать соцдистанцию. Время прививок назначают в Грузии заранее, чтобы избежать скопления людей и очередей. Вакцинация в Грузии проводится на добровольной основе.



«Вакцинация COVID-19 – это индивидуальное право и всеобщая ответственность. Прививайся и защити свою жизнь и здоровье. Вакцина защищает нас. Вместе остановим пандемию COVID-19», — говорится в заявлении ведомства.



15 марта, в первый день, когда в Грузии началась вакцинация от коронавируса, вакциной AstraZeneca было вакцинировано 668 человек и зарегистрировано 4202 медицинских работника, которые намерены сделать прививку. Об этом сообщает Национальный центр по контролю за заболеваниями и общественному здравоохранению.



Многие представители здравоохранения Грузии и врачи сделали прививку от коронавируса в прямом эфире телевидения.



По словам эпидемиологов, в том случае, если в этом году Грузии удастся вакцинировать до 1,6-1,7 миллионов человек, тогда страна сможет вернуться к обычному ритму жизни.



13 марта с помощью ЮНИСЕФ Грузия получила 43 200 доз вакцины AstraZeneca, которая будет использована для вакцинации медицинских работников. Следующий этап вакцинации будет распространяться на пожилых людей и лиц, ухаживающим за ними. После этого будут вакцинированы люди старше 75 лет.



Всего в Грузии отобрано 82 учреждения для вакцинации людей по всей стране.



В Грузии за последние 24 часа зарегистрировано 537 новых случаев коронавируса, 128 случаев выздоровления и восемь смертей.



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