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Регистрацию на вакцинацию прошли 4456 представителей медперсонала
16.03.2021 18:25
Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе ознакомилась с процессом вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В ведомстве отмечают, что по плану первые дозы вакцинации уже получили медицинские работники, которые зарегистрировались через специальную платформу для вакцинации.
По данным Минздрава, 4456 медицинских работников уже прошли регистрацию и 1143 человека уже вакцинированы.
Министр здравоохранения еще раз призвала коллег принять участие в процессе иммунизации и отметила, что вакцинация положит конец пандемии.
«Я ознакомилась с процессом вакцинации от COVID-19 в Республиканской больнице. Мы поговорили с врачами о настроении медперсонала. Врачи выражают готовность принять участие в процессе вакцинации», — заявила министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.
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