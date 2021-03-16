

Регистрацию на вакцинацию прошли 4456 представителей медперсонала

16.03.2021 18:25





Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе ознакомилась с процессом вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



В ведомстве отмечают, что по плану первые дозы вакцинации уже получили медицинские работники, которые зарегистрировались через специальную платформу для вакцинации.



По данным Минздрава, 4456 медицинских работников уже прошли регистрацию и 1143 человека уже вакцинированы.



Министр здравоохранения еще раз призвала коллег принять участие в процессе иммунизации и отметила, что вакцинация положит конец пандемии.



«Я ознакомилась с процессом вакцинации от COVID-19 в Республиканской больнице. Мы поговорили с врачами о настроении медперсонала. Врачи выражают готовность принять участие в процессе вакцинации», — заявила министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Екатерина Тикарадзе.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





