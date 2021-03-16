

Оглашен приговор несовершеннолетним, обвиняемым в убийстве молодого футболиста

16.03.2021 18:45





Мцхетский районный суд вынес приговор в отношении несовершеннолетних, обвиняемых по делу об убийстве Георгия Шакарашвили. З.К. и А.К. приговорены к 14 годам лишения свободы. Однако в окончательном вердикте срок заключения для каждого был сокращен на четверть в соответствии с Кодексом правосудия в отношении несовершеннолетних и составляет 10 лет и 6 месяцев.



Для справки, 9 марта Мцхетский районный суд признал всех пятерых обвиняемых в убийстве футболиста Георгия Шакарашвили: Арчила Гагнидзе, Николоза Ревазишвили, Вахтанга Чиковани, З.Х. и А.К., виновными и вынес приговор. Совершеннолетние подсудимые приговорены к 16 годам лишения свободы каждый, слушание дела несовершеннолетних было назначено на 16 марта.



Напомним, что семья Георгия Шакаршвили обратилась в полицию 19 июня в связи с пропажей молодого человека.



После четырех дней непрерывных поисков водолазы обнаружили тело Шакарашвили в реке Арагви.



В связи со смертью футболиста полиция задержала 17 человек.



10 июля Генеральная прокуратура опубликовала экспертное заключение, в котором говорится, что причиной смерти Георгия Шакарашвили стало удушье в результате утопления.



Судебно-медицинская экспертиза показала, что перед смертью молодому человеку были нанесены травмы тупым предметом.



Генеральная прокуратура Грузии возбудила уголовные дела против пяти человек по обвинению в умышленном убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах.



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