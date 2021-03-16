

Гамкрелидзе: Дети и беременные вакцинированы не будут

16.03.2021 19:04





По словам генерального директора Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, для победы над эпидемией в стране необходимо вакцинировать 60% взрослого населения, а это около 700 миллионов человек.



Как поясняет Гамкрелидзе, на данном этапе не проведено клинических испытаний вакцины на детях и беременных, поэтому эти категории граждан вакцинированы не будут.



«Чтобы развить коллективный иммунитет, мы должны вакцинировать не менее 60% взрослого населения. Но ни одна из вакцин не применялась у детей младше 18 лет. Есть одно исключение, когда она используется с 16 лет.



Привиты будут только совершеннолетние граждане. Мы воздерживаемся от вакцинации детей и беременных.



Взрослое население Грузии составляет около 3,8 миллиона человек, из которых 60% составляет около 700 миллионов человек. Если мы привьем столько людей в этом году, мы действительно можем сказать, что победим эпидемию в стране», - сказал Амиран Гамкрелидзе.



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