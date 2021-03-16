|
|
|
Гамкрелидзе: Дети и беременные вакцинированы не будут
16.03.2021 19:04
По словам генерального директора Центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, для победы над эпидемией в стране необходимо вакцинировать 60% взрослого населения, а это около 700 миллионов человек.
Как поясняет Гамкрелидзе, на данном этапе не проведено клинических испытаний вакцины на детях и беременных, поэтому эти категории граждан вакцинированы не будут.
«Чтобы развить коллективный иммунитет, мы должны вакцинировать не менее 60% взрослого населения. Но ни одна из вакцин не применялась у детей младше 18 лет. Есть одно исключение, когда она используется с 16 лет.
Привиты будут только совершеннолетние граждане. Мы воздерживаемся от вакцинации детей и беременных.
Взрослое население Грузии составляет около 3,8 миллиона человек, из которых 60% составляет около 700 миллионов человек. Если мы привьем столько людей в этом году, мы действительно можем сказать, что победим эпидемию в стране», - сказал Амиран Гамкрелидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна