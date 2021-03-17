

В Грузии выявлено 382 новых случая инфицирования коронавирусом

17.03.2021 11:26





В Грузии выявлено 382 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 27 167 тестов, отсюда 18 542 на антигены и 8 625 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 382 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет - 276 067.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 16 марта, дневной показатель положительности составляет 1.41%, за последние 14 дней - 1.52%, а за 7 дней - 1.34%.



За последние сутки выздоровели 313 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 269 006.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 7 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 665 человек.



Из выявленных за сутки 382 новых случаев коронавируса 199 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 23, в Имеретии – 65, в Квемо Картли – 13, в Шида Картли – 19, в Гурии – 13, в Самегрело и Земо Сванетии – 13, в Кахетии – 30, в Мцхета-Мтианети – 0, в Самцхе-Джавахети – 1, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 6.



На данном этапе в Грузии 3 370 активных случаев инфицирования коронавирусом. В больницах лечится 1 405 человек, в том числе в Тбилиси - 716, в Аджарии - 145, в Имеретии – 254. Тяжелых пациентов – 268, в том числе в Тбилиси – 126, в Аджарии – 19, в Имеретии – 71. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 80 лиц, в том числе в Тбилиси – 53, в Аджарии – 4, в Имеретии – 11.



В клинических гостиницах находится 140 человек, в том числе в Тбилиси – 108, в Аджарии – 26. На дому лечатся 1 825 человек.



В карантинном пространстве 224 человека, в том числе в Тбилиси – 88, в Аджарии – 20.



На данном этапе на самоизоляции находятся 5 339 человек, из них в Тбилиси – 2 617, в Аджарии – 352, в Имеретии – 728.



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