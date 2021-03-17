

В Грузии от коронавируса умерли еще 7 человек

17.03.2021 11:59





За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 7 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 665 человек.



В Грузии выявлено 382 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 27 167 тестов, отсюда 18 542 на антигены и 8 625 PCR.



За последние сутки выздоровели 313 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 269 006.



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