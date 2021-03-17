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«Антисоветские истории» Олега Панфилова выходят на румынском языке
17.03.2021 12:43
Кишиневское издательство «Cartier» выпускает в свет перевод на румынский язык книги грузинского писателя и публициста Олега Панфилова.
Книга написана в жанре исторической публицистике и рассказывает о малоизвестных фактах истории Российской империи и Советского Союза. Историческая наука была и пока остается частью идеологии России, искажение и манипуляция являются технологией российской пропаганды.
Ранее переводы книги осуществлялись на украинский, болгарский, чешский, грузинский языки, начат перевод книги на литовский язык. На русском языке «Антисоветские истории» и «Антироссийские истории» выходили в харьковском издательстве «Фолiо» в 2019 году
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