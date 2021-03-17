Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

«Антисоветские истории» Олега Панфилова выходят на румынском языке


17.03.2021   12:43


Кишиневское издательство «Cartier» выпускает в свет перевод на румынский язык книги грузинского писателя и публициста Олега Панфилова.

Книга написана в жанре исторической публицистике и рассказывает о малоизвестных фактах истории Российской империи и Советского Союза. Историческая наука была и пока остается частью идеологии России, искажение и манипуляция являются технологией российской пропаганды.

Ранее переводы книги осуществлялись на украинский, болгарский, чешский, грузинский языки, начат перевод книги на литовский язык. На русском языке «Антисоветские истории» и «Антироссийские истории» выходили в харьковском издательстве «Фолiо» в 2019 году

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна