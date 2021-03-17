

«Антисоветские истории» Олега Панфилова выходят на румынском языке

17.03.2021 12:43





Кишиневское издательство «Cartier» выпускает в свет перевод на румынский язык книги грузинского писателя и публициста Олега Панфилова.



Книга написана в жанре исторической публицистике и рассказывает о малоизвестных фактах истории Российской империи и Советского Союза. Историческая наука была и пока остается частью идеологии России, искажение и манипуляция являются технологией российской пропаганды.



Ранее переводы книги осуществлялись на украинский, болгарский, чешский, грузинский языки, начат перевод книги на литовский язык. На русском языке «Антисоветские истории» и «Антироссийские истории» выходили в харьковском издательстве «Фолiо» в 2019 году



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





