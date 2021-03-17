

Заключенный-веган подал в суд на тбилисскую тюрьму

17.03.2021 16:31

"Новости-Грузия"



Заключенному в Глданской тюрьме в Тбилиси отказали в веганской еде. Он считает, что стал жертвой дискриминации со стороны администрации по мотивам мировоззрения, поэтому обратился в суд.



Суд приступит к рассмотрению дела 18 марта.



«Истец является веганом и питается белками, жирами и углеводами только растительного происхождения. В 2019 году он был помещен в изолятор №8 Специальной пенитенциарной службы. По прибытии в тюрьму сообщил администрации, что является веганом и попросил предоставлять ему специальный пищевой рацион», отмечается в сообщении правозащитной организации «Ассоциация молодых юристов Грузии» (АМЮГ).



По данным НПО, несмотря на запрос, заключенному не предоставили необходимое питание, потому что, как ответили в администрации, у них не было ни специальной еды для веганов, ни повара, который готовил бы веганские блюда. Кроме того, веганские продукты не были доступны в тюремном магазине. В результате количество принимаемой заключенным пищи было гораздо ниже нормы, так как он мог выбирать из предлагаемого администрацией рациона только небольшую часть.



«Из-за того, что истец не мог получать специальное питание в течение определенного периода времени, у него были проблемы со здоровьем», — отметили в АМЮГ.



В своем иске истец добивается установления факта дискриминации и компенсации морального ущерба. Ответчиками по этому делу являются министерство юстиции Грузии, министерство здравоохранения, Специальная пенитенциарная служба и пенитенциарное учреждение №8.



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