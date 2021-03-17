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Сторонники Ники Мелия проводят акцию перед учреждением по исполнению наказаний N12


17.03.2021   18:08


Лидеры и сторонники «Национального движения» проводят акцию в поддержку председателя партии Ники Мелия.

Активисты сначала протестовали против задержания Ники Мелия гудками автомобилей у МВД и наклеили на место наклейки.

Активисты, которые устроили шествие автоколонной от площади Республики в Рустави до учреждения по исполнению наказаний N12, продолжили акцию тюрьмы.

Ника Мелия приветствовал сторонников из тюремного окна.

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