

Сторонники Ники Мелия проводят акцию перед учреждением по исполнению наказаний N12

17.03.2021 18:08





Лидеры и сторонники «Национального движения» проводят акцию в поддержку председателя партии Ники Мелия.



Активисты сначала протестовали против задержания Ники Мелия гудками автомобилей у МВД и наклеили на место наклейки.



Активисты, которые устроили шествие автоколонной от площади Республики в Рустави до учреждения по исполнению наказаний N12, продолжили акцию тюрьмы.



Ника Мелия приветствовал сторонников из тюремного окна.





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