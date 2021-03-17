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Грузинская православная церковь отказывается пропагандировать вакцинацию против COVID-19
17.03.2021 19:27
Грузинская православная церковь (ГПЦ) не готова подключиться к кампании для повышения осведомленности о вакцинации от коронавируса. Это следует из комментария руководителя службы по связям с общественностью патриархии, протоиерея Андрии Джагмаидзе.
Самый авторитетный институт страны последних лет накануне о помощи попросили грузинские эпидемиологи. Засвидетельствовав почтение к церкви, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал Священный Синод ГПЦ «встать рядом» с ними в процессе вакцинации.
«Церковь не может взять ответственность в отношении пропаганды вакцинации, поскольку это компетенция и ответственность работников здравоохранения», — написал Джагмаидзе на своей странице в Facebook.
Он указал, что сегодня они руководствуются решением Синода от 11 февраля, «в котором приветствуется тот факт, что связанный с пандемией процесс вакцинации, объявлен добровольным, а не обязательным».
«Это очень важно, особенно сегодня, когда вакцину только создали и о ней у специалистов здравоохранения разных стран есть различные мнения», — добавил протоиерей.
Джагмаидзе также подчеркнул, что, независимо от положения в обществе или служебной должности, человек не должен становиться объектом притеснения, оскорбления, гонения, как в случае вакцинации, так и в случае отказа от прививки.
15 марта Грузия с медицинских работников начала кампанию по вакцинации от коронавируса. Их прививают поступившей из Южной Кореи вакциной AstraZeneca-SKBio, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Всего в страну доставили 43,2 тысячи доз препарата.
В NCDC объясняют низкую активность врачей скептицизмом и антипрививочной кампанией. Одновременно оппоненты властей и некоторые эксперты сферы обвиняют Минздрав Грузии в безответственности. Они указывают, что государство до сих пор официально не начало кампанию по информированию граждан касательно определенных лекарственных препаратов или вакцин.
Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Как указывают специалисты, в противном случае борьба страны с COVID-19 будет недостаточно эффективной.
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