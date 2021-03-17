

Грузинская православная церковь отказывается пропагандировать вакцинацию против COVID-19

17.03.2021 19:27





Грузинская православная церковь (ГПЦ) не готова подключиться к кампании для повышения осведомленности о вакцинации от коронавируса. Это следует из комментария руководителя службы по связям с общественностью патриархии, протоиерея Андрии Джагмаидзе.



Самый авторитетный институт страны последних лет накануне о помощи попросили грузинские эпидемиологи. Засвидетельствовав почтение к церкви, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья (NCDC) Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал Священный Синод ГПЦ «встать рядом» с ними в процессе вакцинации.



«Церковь не может взять ответственность в отношении пропаганды вакцинации, поскольку это компетенция и ответственность работников здравоохранения», — написал Джагмаидзе на своей странице в Facebook.



Он указал, что сегодня они руководствуются решением Синода от 11 февраля, «в котором приветствуется тот факт, что связанный с пандемией процесс вакцинации, объявлен добровольным, а не обязательным».



«Это очень важно, особенно сегодня, когда вакцину только создали и о ней у специалистов здравоохранения разных стран есть различные мнения», — добавил протоиерей.



Джагмаидзе также подчеркнул, что, независимо от положения в обществе или служебной должности, человек не должен становиться объектом притеснения, оскорбления, гонения, как в случае вакцинации, так и в случае отказа от прививки.



15 марта Грузия с медицинских работников начала кампанию по вакцинации от коронавируса. Их прививают поступившей из Южной Кореи вакциной AstraZeneca-SKBio, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Всего в страну доставили 43,2 тысячи доз препарата.



В NCDC объясняют низкую активность врачей скептицизмом и антипрививочной кампанией. Одновременно оппоненты властей и некоторые эксперты сферы обвиняют Минздрав Грузии в безответственности. Они указывают, что государство до сих пор официально не начало кампанию по информированию граждан касательно определенных лекарственных препаратов или вакцин.



Согласно национальному плану, в 2021 году Грузия планирует привить до 65% взрослого населения страны или 1,6 миллиона человек. Как указывают специалисты, в противном случае борьба страны с COVID-19 будет недостаточно эффективной.



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