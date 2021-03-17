

Еще четыре грузинских борца поборются за олимпийскую лицензию

17.03.2021 20:00





Завтра, 18 марта, в столице Венгрии стартует лицензионный турнир Олимпийских игр в Токио, где первый и второй дни будут посвящены выступлениям борцов вольного стиля. Медали будут разыграны в шести олимпийских весовых категориях. На турнире будут представлены спортсмены из Европы, и только борцы, вышедшие в финал, получат пропуск на Олимпиаду.



Напомним, что сборная Грузии по вольной борьбе в двух весовых категориях - 97 и 125 кг уже получила олимпийские лицензии.



Завтра, 18 марта, утром начнутся предварительные встречи, а к вечеру станет известно, кто поедет на Олимпиаду. Финал и борьба за третье место состоятся 19 марта.



20-21 марта борцы греко-римского стиля примут участие в турнире, где наша команда уже выиграла путевку на Олимпиаду в двух весовых категориях, как и борцы вольного стиля, наши спортсмены поборются за четыре олимпийских лицензии.



Турнир в Будапеште - предпоследнее соревнование за олимпийскую лицензию. Последний турнир пройдет 6-9 мая в Софии, куда приедут борцы со всего мира.



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