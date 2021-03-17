|
|
|
Еще четыре грузинских борца поборются за олимпийскую лицензию
17.03.2021 20:00
Завтра, 18 марта, в столице Венгрии стартует лицензионный турнир Олимпийских игр в Токио, где первый и второй дни будут посвящены выступлениям борцов вольного стиля. Медали будут разыграны в шести олимпийских весовых категориях. На турнире будут представлены спортсмены из Европы, и только борцы, вышедшие в финал, получат пропуск на Олимпиаду.
Напомним, что сборная Грузии по вольной борьбе в двух весовых категориях - 97 и 125 кг уже получила олимпийские лицензии.
Завтра, 18 марта, утром начнутся предварительные встречи, а к вечеру станет известно, кто поедет на Олимпиаду. Финал и борьба за третье место состоятся 19 марта.
20-21 марта борцы греко-римского стиля примут участие в турнире, где наша команда уже выиграла путевку на Олимпиаду в двух весовых категориях, как и борцы вольного стиля, наши спортсмены поборются за четыре олимпийских лицензии.
Турнир в Будапеште - предпоследнее соревнование за олимпийскую лицензию. Последний турнир пройдет 6-9 мая в Софии, куда приедут борцы со всего мира.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна