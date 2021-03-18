

Союз регби Грузии по-прежнему остается без президента

18.03.2021 10:47





Публичный реестр не зарегистрировал результаты президентских выборов Союза регби Грузии. Причиной называются зафиксированные на съезде недостатки.



По пояснению Публичного реестра, согласно уставу Союза регби, на съезде должны были быть обсуждены вопросы, утвержденные на предыдущем съезде (30 декабря). Однако так не произошло - обсуждались некоторые такие вопросы, которые не были предусмотрены повесткой дня съезда 30 декабря.



Согласно решению Публичного реестра, у нового президента Сосо Ткемаладзе и правления есть 30 дней на исправление данного недостатка.



Напомним, на съезде, состоявшемся 10 марта, президентом Союза регби избрали Иосеба Ткемаладзе. При этом, следует отметить, что на выборах, проведенных 30 декабря прошлого года, победил Ираклий Абусеридзе, однако Публичный реестр не зарегистрировал его президентом. Сторонники Ираклия Абусеридзе оценивают эти выборы как нелегитимные и считают, что президент уже избран и это Ираклий Абусеридзе.



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