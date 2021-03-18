

В Грузии выявлено 369 новых случаев инфицирования коронавирусом

18.03.2021 11:25





Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 23 747 тестов, отсюда 13 503 на антигены и 10 244 PCR.



В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 369 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет - 276 436.



Что касается показателя положительности, по состоянию на 17 марта, дневной показатель положительности составляет 1.55%, за последние 14 дней - 1.53%, а за 7 дней - 1.33%.



За последние сутки выздоровели 378 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 269 384.



За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 9 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стали 3 674 человека.



Из выявленных за сутки 369 новых случаев коронавируса 190 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 19, в Имеретии – 67, в Квемо Картли – 21, в Шида Картли – 26, в Гурии – 9, в Самегрело и Земо Сванетии – 14, в Кахетии – 15, в Мцхета-Мтианети – 3, в Самцхе-Джавахети – 1, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 4.



На данном этапе в Грузии 3 352 активных случая инфицирования коронавирусом. В больницах лечатся 1 412 человек, в том числе в Тбилиси - 727, в Аджарии - 155, в Имеретии – 246. Тяжелых пациентов – 266, в том числе в Тбилиси – 123, в Аджарии – 20, в Имеретии – 70. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 82 лица, в том числе в Тбилиси – 51, в Аджарии – 4, в Имеретии – 12.



В клинических гостиницах находится 154 человека, в том числе в Тбилиси – 121, в Аджарии – 26. На дому лечатся 1 786 человек.



В карантинном пространстве 213 человек, в том числе в Тбилиси – 83, в Аджарии – 27.



На данном этапе на самоизоляции находятся 5 722 человека, из них в Тбилиси – 2 894, в Аджарии – 404, в Имеретии – 763.



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