

В Грузию допускаются иностранцы вакцинированные одной дозой Johnson & Johnson

18.03.2021 12:53





Иностранец, получивший однократную дозу вакцины Johnson & Johnson (J&J), может беспрепятственно въехать в Грузию, но только воздушным путем. Сухопутные границы Грузии по-прежнему закрыты для иностранных граждан.



17 марта правительство Грузии внесло поправки в правила изоляции и карантина, поскольку для полной вакцинации препаратом Johnson & Johnson требуется только одна доза.



Ранее иностранец мог въехать в Грузию, если у него был документ, подтверждающий проведение полного курса вакцинации в количестве двух доз.



Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экстренное применение в стране однодозовой вакцины компании Johnson & Johnson против коронавируса COVID-19.



Данная вакцина также была одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Еврокомиссией.



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