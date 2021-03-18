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В Грузию допускаются иностранцы вакцинированные одной дозой Johnson & Johnson
18.03.2021 12:53
Иностранец, получивший однократную дозу вакцины Johnson & Johnson (J&J), может беспрепятственно въехать в Грузию, но только воздушным путем. Сухопутные границы Грузии по-прежнему закрыты для иностранных граждан.
17 марта правительство Грузии внесло поправки в правила изоляции и карантина, поскольку для полной вакцинации препаратом Johnson & Johnson требуется только одна доза.
Ранее иностранец мог въехать в Грузию, если у него был документ, подтверждающий проведение полного курса вакцинации в количестве двух доз.
Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экстренное применение в стране однодозовой вакцины компании Johnson & Johnson против коронавируса COVID-19.
Данная вакцина также была одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и Еврокомиссией.
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