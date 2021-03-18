

28 марта болельщики будут присутствовать на матче Грузия-Испания

18.03.2021 15:15





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал на своей официальной странице пост, из которого стало ясно, что болельщикам разрешат посетить матч сборной Грузии в марте.



«28 марта, вместе будем болеть на футбольном матче Грузия-Испания на «Динамо-Арена», с соблюдением регуляций!», — написал Гарибашвили.



Сегодня в Федерации футбола Грузии будет сделано чрезвычайное заявление по этому поводу. Сборную Грузии ждут важные матчи — 25 марта в Стокгольме она начнет отборочный тур со шведами, 28 марта примет сборную Испании, 31 марта, в третьем туре квалификационного этапа, команда встретится с Грецией в Салониках.



Матч между национальными сборными Грузии и Испании состоится 28 марта на стадионе «Динамо-Арена».



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