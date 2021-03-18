

ЮНИСЕФ усиливает работу для защиты прав детей в Грузии

18.03.2021 16:01





ЮНИСЕФ и ЕС объединяются для того, чтобы помочь детям в Грузии жить в защищенной и заботливой семейной среде, сообщается на сайте грузинского представительства Детского фонда ООН.



Проект "Усиление и обслуживание защиты детей" будет осуществляться в течение трех лет. Общий бюджет проекта составляет 2 миллиона евро. Цель проекта – помочь правительству Грузии в осуществлении кодекса прав детей.



Представитель Детского фонда ООН в Грузии Хасан Халил заявил, что все дети должны иметь возможность жить в семейной и заботливой среде.



Проект направлен на усиление возможностей работников сферы соцобслуживания для защиты и поддержки семей и детей, на оказание помощи родителям, гражданам, профессионалам в использовании позитивных методов воспитания детей. Отмечается, что проект подразумевает право детей жить в семейной среде, свободной от насилия, в которой они знают о своих правах, а также о том, как пользоваться этими правами.



В рамках проекта также намечено усиление Агентства превенции преступления и пробации, чтобы были осуществлены качественные программы для детей со сложным поведением.



В Детском фонде ООН отмечают, что из-за пандемии коронавируса дети и семьи оказались перед новыми вызовами. Ограничения, связанные с пандемией, и возможная потеря работы еще больше повышают незащищенность семей и риск для детей.



"Этот проект будет поддерживать защиту прав детей как во время пандемии, так и после ее завершения", – говорится в заявлении.



С 2005 года правительство Грузии, при поддержке ЕС, ЮНИСЕФ и других государственных или неправительственных доноров осуществляет реформу системы благополучия детей.





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