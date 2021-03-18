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Медсестра в Ахалцихе попала в реанимацию после прививки от коронавируса
18.03.2021 17:11
В городе Ахалцихе в клинике «Имеди» после прививки от коронавируса стало плохо медсестре – женщине в возрасте до 30 лет. Об этом сообщает местное новостное агентство «Самхретис карибче».
Женщина находится в тяжелом состоянии, она переведена в реанимационное отделение. По словам врачей, медсестре стало плохо через 15 минут после того, как ей сделали прививку препаратом AstraZeneca.
Узнав о случившемся, родственники медсестры пытались устроить в клинике драку, они разбили несколько окон. На месте мобилизована полиция.
Родственники заявляют, что уже три часа пытаются получить информацию о происшедшем, однако врачи к ним не выходят, а зайти в клинику им мешает полиция.
По последним данным, в Грузии вакцинацию от коронавируса прошли 2719 человек. Всего на вакцинацию зарегистрировано 5350 человек.
Вакцинация против коронавируса в Грузии началась 15 марта. В первую очередь вакцинируют врачей, которые относятся к самой большой группе риска.
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